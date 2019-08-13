Белгидромет предупредил о ночной грозе в Минске

Минск, 13 августа. "Сегодня в период с 1 часа ночи до 9 часов утра по Минску ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится днем 13 августа", — сообщил Белгидромет.

12 августа синоптики распространили штормовое на наступившие сутки: на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни. Днем местами при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-востоку страны град, по Гомельской области в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30-32 градуса. В Минске утром и днем ожидаются грозы, местами сильные ливни.