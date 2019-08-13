Лукашенко о задержании Андрея Головача: Это разнузданность правоохранительных органов

Минск, 13 августа. Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем 13 августа возмутился по поводу длительного содержания под стражей главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача, который был оправдан судом.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В ближайшее время глава государства намерен провести совещание с правоохранительным блоком. "В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что естественно вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), — по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", — заявил Лукашенко.



По его словам, именно результаты расследования уголовного дела главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом: "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески".



Андрей Головач был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей (деноминированных).

В феврале 2018 года суд оправдал Головача, но сразу после вынесения оправдательного приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро.

По версии следствия, эти события происходили в 2008—2015 годах. Обвинение Головачу предъявили по чч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы с конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач свою вину категорически отрицал.

19 июля этого года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, он был освобожден в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей.

29 июля Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор. "Заместитель генерального прокурора вчера принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, где поставил вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела", — сообщил БелаПАН официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.