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Дата распечатки: 14.08.2019 20:59
 
14.08.2019 19:32 Экономика, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

Меркель: Островецкая АЭС должна соответствовать стандартам безопасности

Минск, 14 августа. Евросоюз должен приложить все усилия, чтобы Островецкая АЭС соответствовала стандартам безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой 14 августа в Берлине.

"Мы говорили о Беларуси и атомной станции. Германия поддерживает позицию Литвы, что мероприятия по обеспечению безопасности должны быть выполнены до ввода станции в эксплуатацию. И Европейский союз также должен приложить все усилия, чтобы эта атомная станция в Островце действительно соответствовала стандартам безопасности, которые мы себе представляем, так как мы не можем подвергать себя опасности", — сказала Меркель.

По ее словам, улучшение стандартов безопасности атомных станций было "большой задачей" для стран Балтии "после вступления или в связи со вступлением в ЕС". "И это, конечно, должно быть гарантировано и у соседей, ведь Островец находится в 50 км от столицы Литвы Вильнюса", — отметила Меркель.

Гитанас Науседа подтвердил обсуждение темы Островецкой АЭС с Меркель. "Нам нужна поддержка Германии как одной из самых влиятельных стран Европы, и это касается также вопросов ядерной безопасности, прежде всего атомной станции в Островце. Мы еще раньше подчеркивали, что эта станция строится по политическим мотивам. Рекомендации по итогам стресс-тестов не были выполнены", — заявил Науседа.

"Несмотря на это, — отметил он, — мы удовлетворены сотрудничеством с Беларусью. И все-таки мы просим своих партнеров о поддержке в вопросе выполнения требований к безопасности этой атомной станции".

(Пресс-конференцию Меркель и Науседы транслировало ведомство федерального канцлера. Перевод с немецкого БелаПАН.)

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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