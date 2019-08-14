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Дата распечатки: 14.08.2019 20:59
 
14.08.2019 20:24 Экономика, Политика, Беларусь — Евросоюз

Румас: Новому послу Великобритании будет тяжело поддерживать нынешний уровень сотрудничества двух стран

Минск, 14 августа. Отношения между Беларусью и Великобританией имеют большой потенциал для развития, заявил премьер-министр Сергей Румас 14 августа на встрече с послом Соединенного Королевства Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии.

По словам Румаса, которые приводит пресс-служба правительства, с 2016 года диалог заметно активизировался, и в этом большая личная заслуга посла.

Сторонам удалось добиться существенного прогресса в развитии договорно-правовой базы, отметил глава правительства. В числе подписанных документов — меморандум об учреждении торгового диалога, соглашение об избежании двойного налогообложения, международный договор об автомобильных перевозках, меморандум по вопросам торгового сотрудничества.

"За эти три с половиной года вы очень высоко подняли планку, и я думаю, что, с одной стороны, вашему преемнику будет легко продолжать начатое дело, с другой — тяжело поддерживать тот уровень сотрудничества, который вы установили", — заявил Румас, обращаясь к дипломату.

Он пожелал Фионне Гибб "дальнейших успехов в карьере и не забывать Беларусь".

Значимыми успехами в развитии двусторонних отношений посол назвала организацию визитов высокопоставленных представителей МИД, парламента, членов королевской семьи. Она отметила, что видит серьезные изменения в отношении к Беларуси со стороны Лондона, сообщает пресс-служба Совмина.

БелаПАН.

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