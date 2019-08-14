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Дата распечатки: 14.08.2019 17:57
 
14.08.2019 16:23 Видео, Власть

Пресс-конференция о подготовке к парламентским выборам

14 августа в Минске состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на тему "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 14 Август 2019, 17:57
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