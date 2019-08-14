Начальник Генштаба: Беларусь обеспокоена смещением акцентов на учениях НАТО

Минск, 14 августа. Беларусь обеспокоена "смещением акцентов на учениях войск НАТО у границ Союзного государства — от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным". Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев 14 августа на брифинге в Минске.

Брифинг был посвящен белорусско-российским учениям "Щит Союза — 2019", которые пройдут в сентябре на территории РФ. Во встрече приняли участие представители СМИ и военно-дипломатического корпуса посольств 12 государств: Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, Литвы, России, Сирии, Украины и Чехии.

По словам Белоконева, Беларусь "последовательно и целенаправленно проводит миролюбивую политику, стремится к деэскалации напряженности в Восточной Европе и поддерживает все шаги по укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства", что подтверждается встречей с прессой и иностранными военными атташе.

"Для объективного понимания и предупреждения возможного нагнетания обстановки вокруг предстоящего учения хочу акцентировать внимание, что проведение совместных учений с союзниками, я имею в виду с западными союзниками, — это нормальная практика в обучении войск, — сказал начальник Генштаба. — Наши ближайшие соседи подобные учения проводят на своей территории регулярно, с еще большим масштабом и количеством привлекаемых сил и средств. И направленность этих учений отнюдь не всегда носит оборонительный характер".

Белоконев заявил, что в учебных мероприятиях с участием многонационального контингента объединенных вооруженных сил НАТО "отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости к границам Союзного государства, а содержание некоторых решаемых на них задач [предназначено] для ведения именно наступательных действий". Это, в частности, "существенное наращивание группировок, проведение рекогносцировок маршрутов, выдвижение войск боевого предназначения, форсирование водных преград, высадка десантов, захват объектов, отселение местного населения на направлении предстоящих действий" и другое.

"Анализ содержания наиболее крупных из них, таких как "Анаконда-2018" или "Дрэгон-2019", свидетельствует о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на пространстве бывшего Советского Союза. При этом в направленности основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным. Вот это уже нас не может не беспокоить", — подчеркнул первый замминистра.

Вместе с тем, по его словам, Беларусь "ни о какой угрозе с Запада не заявляет и обвинений в агрессии не выдвигает", несмотря на то что такие заявления звучали в адрес Беларуси перед учениями "Запад-2017".

"Складывалось впечатление, что некоторые СМИ и информационные ресурсы соревновались в распространении откровенно ложной, фейковой информации, — сказал Белоконев. — Прошло два года — и что в итоге? Ни один из прогнозов горе-аналитиков не оправдался. Никакой агрессии не было, речи о ней и не шло. Российская часть региональной группировки войск в полном объеме в установленные сроки возвратилась в пункты постоянной дислокации. Сегодня, надеюсь, все понимают, какие это были бредовые фантазии некоторых воспаленных умов. Но никто за это не ответил и даже не извинился".

Белорусско-российские оперативные учения "Щит Союза — 2019" пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных сил РФ Мулино в Нижегородской области. Тема учений: "Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".