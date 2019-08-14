Свой 64-й день рождения политзаключенный Михаил Жемчужный проводит в камере колонии в Горках

Минск, 14 августа. 14 августа исполняется 64 года белорусскому политзаключенному Михаилу Жемчужному. Свой день рождения он проводит в помещении камерного типа (ПКТ) исправительной колонии № 9 в Горках (Могилевская область), сообщает правозащитный сайт spring96.org.



Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

Участвовал в деятельности правозащитной организации "Платформа", которая занималась проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы. После ликвидации "Платформы" стал сооснователем новой организации — "Платформы Инновейшн".

Жемчужный был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусские правозащитные организации признали Жемчужного политическим заключенным. Они считают, что тюремный срок он получил за правозащитную деятельность.

В местах лишения свободы Жемчужный продолжает заниматься научной деятельностью. В недавнем письме витебским правозащитникам он сообщил, что завершил работу над монографией по теме импульсной плазмы и в области новых методов полета аппаратов тяжелее воздуха с гибким крылом. "Это новые и прорывные достижения высокого уровня", — пишет ученый.

По информации правозащитников, практически все лето Жемчужный провел в штрафном изоляторе (ШИЗО). В течение июня и июля на него было наложено несколько взысканий, среди которых — помещение в ШИЗО три раза на 10 суток (10 июня, 30 июня и 10 июля).

"За время пребывания в ИК-9 политзаключенный неоднократно подвергался жестоким наказаниям в виде заключения в помещение камерного типа и ШИЗО. В течение последних двух лет он провел более 400 суток в экстремальных условиях. Солидный возраст, изоляция от людей, невозможность находиться на свежем воздухе, плохое питание — все это вызывает тревогу за здоровье и жизнь политзаключенного", — подчеркивали правозащитники.

Михаил Жемчужный уже отбыл большую часть срока. Он должен выйти на свободу в январе 2022 года.