Минобразования: К новому учебному году откроется восемь новых школ на 7,3 тыс. мест

Минск, 14 августа. К новому учебному году в Беларуси откроется восемь новых школ на 7.288 мест, сообщила пресс-служба Министерства образования.

В Минске откроются две школы: № 93 на 792 места в Первомайском районе и № 2 на 1.020 мест — во Фрунзенском.

Министр образования Игорь Карпенко 14 августа посетил новостройки и ознакомился с ходом подготовки школ к новому учебному году.

В обеих школах создана безбарьерная среда для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития. Предусмотрены лифт, пандус, специальные места в актовом зале, учебных кабинетах, отдельные раздевалки, санузлы, душевые. Есть учебные тиры, лыжная база, мастерские по обработке ткани, древесины и металла, а также кинопроекционная, звукоаппаратная, радиоузел, конференц-залы и ресурсные центры, отмечается в релизе.

Планируется, что 2 сентября к занятиям в целом по стране приступит 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 учебном году было 110,2 тыс.). Всего сядут за парты 1 млн. 30 тыс. школьников.

В новом учебном году планируется организовать подвоз к месту обучения около 70 тыс. школьников. Для этого будет использоваться 1.630 школьных автобусов. В прошлом учебном году подвоз организовывался для 72,5 тыс. детей на 1.590 автобусах.

В Минобразования отметили, что все учреждения образования будут обеспечены педагогическими кадрами. В 2019 году направлено на работу в учреждения образования 4.347 молодых специалистов.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, планируется провести 2 сентября. Темой первого урока послужила строка из стихотворения Янки Купалы "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!", отмечает Минобразования.