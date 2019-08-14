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Дата распечатки: 14.08.2019 20:59
 
14.08.2019 20:03 Экономика, Общество

Вице-премьер Петришенко: Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов

Минск, 14 августа. Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 14 августа в Новогрудке на выездном заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров.

"Объекты, привлекательные для туристов, есть в каждом регионе, и они способны стать точками роста для районов", — цитирует Петришенко пресс-служба Совмина. Однако, по его словам, потенциал этого направления используется не полностью. Грамотная презентация, продвижение подобных объектов способны стимулировать как въездной, так и внутренний туризм, считает чиновник.

"В этом плане многое зависит от местной власти, — заявил Петришенко. — Внимание надо уделять не только восстановлению и сохранению объектов историко-культурного наследия, но и включению их в туристические маршруты".

Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе необходим системный подход, следует задействовать сферы от культуры и образования до транспорта и торговли. Важна широкая информационная программа, маршруты должны быть включены в предложения туристических фирм.

Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича, отмечается в релизе.

БелаПАН.

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