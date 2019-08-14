14.08.2019 16:37 Фото
Пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной
14 августа в Минске состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на тему "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь".
14 августа в Минске состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на тему "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь".
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