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Дата распечатки: 14.08.2019 17:57
 
14.08.2019 16:37 Фото

Пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной

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14 августа в Минске состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной на тему "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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