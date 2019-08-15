Лукашенко: Беларусь и Индия имеют схожие подходы в деле обеспечения благополучия своих граждан

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости.

"Наши страны имеют схожие подходы в деле обеспечения благополучия своих граждан и укрепления международного мира и безопасности", — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя.

Александр Лукашенко "рассчитывает на дальнейшее плодотворное взаимодействие с президентом Индии с целью активизации двустороннего сотрудничества по всем направлениям".