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Дата распечатки: 15.08.2019 10:39
 
15.08.2019 08:54 Политика

Лукашенко: Беларусь и Индия имеют схожие подходы в деле обеспечения благополучия своих граждан

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда и народ этой страны с национальным праздником — Днем независимости.

"Наши страны имеют схожие подходы в деле обеспечения благополучия своих граждан и укрепления международного мира и безопасности", — цитирует поздравление пресс-служба белорусского руководителя.

Александр Лукашенко "рассчитывает на дальнейшее плодотворное взаимодействие с президентом Индии с целью активизации двустороннего сотрудничества по всем направлениям".

БелаПАН.

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Четверг, 15 Август 2019, 10:39
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