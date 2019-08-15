В ЕАЭС вводится маркировка обуви

Минск, 15 августа. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) принял решение ввести маркировку обуви средствами идентификации, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Введение маркировки не создаст дополнительных препятствий для свободного движения товаров в союзе. Наоборот, при этом должны максимально учитываться интересы бизнеса, связанные с возможным введением дополнительных требований к деятельности хозяйствующих субъектов на национальном уровне", — отмечается в сообщении.

Ключевым аспектом принятого решения является возможность введения маркировки в союзе по единым техническим правилам и стандартам, утверждаемым решением совета комиссии, с возможностью для государств-членов подключаться к системе маркировки ЕАЭС по мере технологической, организационной и нормативно-правовой готовности, отметила пресс-служба.

Совет ЕЭК утвердил перечень обуви, подлежащей маркировке средствами идентификации; средства идентификации, их характеристики, порядок их генерации, а также состав и структуру информации, которая должна содержаться в средствах идентификации на основе сведений (при их наличии) из единого реестра средств идентификации.

Утверждены порядок маркировки товаров, требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, передаваемых между уполномоченными органами государств-членов с одной стороны и между компетентными органами стран союза и Евразийской экономической комиссией — с другой, а также сроки передачи таких сведений. Утвержден минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в информационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется потребителям и другим заинтересованным лицам, в том числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров.

Страны союза для обеспечения беспрепятственного оборота маркированной обуви средствами идентификации должны будут до 1 марта 2020 года определить национальных операторов.

До введения маркировки на своей территории национальные операторы государств-членов, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора (администратора) государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории.

Национальные операторы обеспечивают обмен информацией о маркированной обуви, реализованной в рамках трансграничной взаимной торговли. Взаимодействие между национальными операторами осуществляется посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.