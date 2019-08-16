Мингорсуд оставил в силе оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ

Минск, 16 августа. Минский городской суд 16 августа отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры на оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрею Головачу.

Апелляцию рассматривала судебная коллегия под председательством Сергея Хрипача. В ее составе судьи Петр Орлов и Валентина Зенькевич.

Андрей Головач был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей (деноминированных).

В феврале 2018 года суд оправдал Головача, но сразу же после вынесения оправдательного приговора он был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро.

По версии следствия, события происходили в 2008—2015 годах. Обвинение Головачу предъявили по чч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы с конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач вину категорически отрицал.

19 июля этого года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, он был освобожден в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей.

29 июля Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор. "Заместитель генерального прокурора вчера принес апелляционный протест в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, где поставил вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела", — сообщил БелаПАН официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

13 августа на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем Александр Лукашенко возмутился по поводу длительного содержания Головача под стражей. "Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", — заявил Лукашенко.

Он сообщил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком "по злободневным вопросам". "Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что естественно вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), — по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", — сказал Лукашенко.

По его словам, именно результаты расследования уголовного дела главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", — сказал Лукашенко.