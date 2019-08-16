Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в Минске матчевой встречи по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой США

Минск, 16 августа. Александр Лукашенко 16 августа подписал указ № 308 "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике", сообщает пресс-служба президента.

Матчевая встреча по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой США состоится на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября 2019 года. Каждая команда будет включать 152 спортсмена, которые разыграют командный кубок по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.

Указом устанавливаются: безвизовый режим для участников, организаторов матчевой встречи и иностранных туристов из благополучных в миграционном плане государств; льготы на период подготовки и проведения матчевой встречи для задействованных в мероприятии организаций; бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров и участников соревнований; сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении используемых иностранных товаров.

За Белорусской федерацией легкой атлетики закрепляются исключительные права на символику матчевой встречи. Данной федерации предоставляется право выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с мероприятием.

"Принятие указа позволит упростить процедуру въезда в страну для участников матчевой встречи и иностранных туристов, сократить расходы республиканского бюджета и привлекаемых на подготовку мероприятия из других источников средств, повысить зрительский интерес", —говорится в сообщении пресс-службы президента.