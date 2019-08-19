Правительство за год не смогло реализовать свой потенциал, считают эксперты

Минск, 19 августа. Нынешний состав правительства за год не смог реализовать свой потенциал. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты,комментируя итоги годовой работы Совета министров под руководством Сергея Румаса.

Напомним, Румас был назначен премьер-министром 8 августа 2018 года, после того как Александр Лукашенко отправил в отставку за невыполнение поручений правительство во главе с Андреем Кобяковым.

По мнению экспертов, нынешнему составу правительства за последний год не удалось принять принципиальных решений по реформированию госсектора и повышению эффективности экономики.

"Желание правительства решать структурные вопросы, которые снижают эффективность экономики, мы видели, и правительство неоднократно поднимало тему госсектора. Другое дело, что особой имплементации на практике тех шагов, которые бы указывали на запуск реформ, мы пока не увидели", — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Осенью прошлого года, представляя программу деятельности правительства, Румас заявил, что производительность труда в госсекторе в 1,5 раза ниже, чем на частных предприятиях. По мнению нынешнего премьер-министра, без повышения эффективности госсектора будет проблематично выполнить поручение главы государства по увеличению ВВП до 100 млрд долларов в 2025 году.

"Когда нынешнее правительство год назад было назначено, многие сторонники рыночной экономики радовались, так как в прогрессивных взглядах команды Румаса ни у кого не было сомнений. Минувший год, однако, показал, что в рамках нынешних процедур принятия решений даже лучшие люди во власти могут сделать не так много", — подчеркнул в комментарии БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Он обратил внимание, что все инициативы Совмина требуют многочисленных согласований с министерствами, концернами, контролирующими органами.

"Появится ли у правительства карт-бланш на принятие непопулярных решений? Многое будет зависеть от экономической ситуации в стране. Если ситуация в экономике будет относительно спокойной, как сейчас, зачем правительству давать карт-бланш?" — задался риторическим вопросом Александр Чубрик.

По мнению экспертов, экономическая ситуация в стране после президентских выборов в 2020 году будет во многом зависеть от исхода белорусско-российским переговоров по нефтегазовым вопросам.

"Если Москва не предоставит компенсацию Беларуси за налоговый маневр, то из-за потери значительных доходов (около 10 млрд долларов) в 2019-2024 годах, будут появляться проблемы, которые нужно будет решать здесь и сейчас. В этом случае мандат правительства по реализации структурных изменений в экономике придется расширять", — резюмировала в комментарии БелаПАН Ирина Точицкая.