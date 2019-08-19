Гендиректор хоккейного "Динамо" призвал болельщиков с пониманием отнестись к сложностям, которые испытывает команда

Минск, 19 августа. Генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Дмитрий Басков призвал болельщиков с пониманием отнестись к сложностям, которые испытывает команда.

Заявление, размещенное на сайте клуба, связано с неудачным выступлением на Кубке Салея, где "Динамо" в полуфинале проиграло своему молодечненскому фарм-клубу, а в матче за третье место — гродненскому "Неману".

"Мы готовимся к старту в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги 2 сентября. Турнир, состоявшийся в Орше, стал одним из этапов подготовки, очень важным, но далеко не определяющим, — отметил Басков. — В ростере команды на данный момент 37 игроков, часть из которых на просмотровых контрактах. Также стоит отметить, что для наших легионеров эти матчи стали первыми в ходе предсезонной подготовки, они только начинают вкатываться и набирать форму".

"У нас остается две недели на то, чтобы определиться с составом, которым мы войдем в сезон. Впереди еще Кубок Латвийских железных дорог. В Риге тренерский штаб продолжит искать правильные сочетания, изучать возможности игроков, формировать и готовить команду к сезону. Этим процессом мы не могли жертвовать даже ради такого важного турнира, как Кубок Руслана Салея", — заявил Басков.

"Прямо сейчас "Динамо" делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба", — подчеркнул гендиректор. По его словам, ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но в конечном счете привела бы к стратегическому поражению, "через несколько лет "Динамо" и сборной стало бы еще труднее добиваться поставленных целей". "Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19—22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень", — отметил Басков.

"Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига — это идеальные условия для их развития и прогресса", — заявил гендиректор.

"Безусловно, — отметил он, — рядом с молодежью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся".