Захаров третий раз возглавил хоккейную сборную

Минск, 20 августа. 57-летний Михаил Захаров возглавил хоккейную сборную Беларуси, сообщила пресс-служба федерации по этому виду спорта по итогам заседания исполкома ФХБ. Голосование прошло на безальтернативной основе. Контракт заключен на два года.

Для Захарова, который параллельно продолжит тренировать минскую "Юность", это третий приход в национальную команду. Он работал со сборной в 2003—2005 и 2010 годах. Болельщикам запомнился провалом в квалификации турнира к Олимпийским играм 2006 года.

Захаров сменил в сборной Андрея Сидоренко, который весной нынешнего года вернул ее в топ-дивизион чемпионата мира.

"В ближайшие два-три года хоккей пойдет вверх. У нас уже есть наработки, все тренеры готовы помочь", — заявил Захаров после назначения.