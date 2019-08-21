21.08.2019 16:20 Фото
Пресс-тур, посвященный 55-летию добычи нефти в Беларуси
20 августа состоялся пресс-тур, посвященный 55-летию добычи нефти в Беларуси.
20 августа состоялся пресс-тур, посвященный 55-летию добычи нефти в Беларуси.
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