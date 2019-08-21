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Дата распечатки: 21.08.2019 09:41
 
21.08.2019 08:17 Общество, Политика

Лукашенко: В сохранении белорусско-армянских связей велика роль христианства

Минск, 21 августа. Беларусь и Армению объединяют давние историко-культурные связи, в сохранении которых велика роль христианства, говорится в поздравлении с днем рождения, которое направил Александр Лукашенко верховному патриарху католикосу всех армян Гарегину II (исполнилось 68 лет).

"Ваш пастырский труд направлен на укрепление межконфессионального диалога, гражданского мира и согласия в обществе. Оставаясь неизменным сторонником расширения открытых партнерских отношений между нашими странами, вы всегда способствуете дальнейшему упрочению дружбы армянского и белорусского народов", — отмечается в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

БелаПАН.

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