Лукашенко: В сохранении белорусско-армянских связей велика роль христианства

Минск, 21 августа. Беларусь и Армению объединяют давние историко-культурные связи, в сохранении которых велика роль христианства, говорится в поздравлении с днем рождения, которое направил Александр Лукашенко верховному патриарху католикосу всех армян Гарегину II (исполнилось 68 лет).

"Ваш пастырский труд направлен на укрепление межконфессионального диалога, гражданского мира и согласия в обществе. Оставаясь неизменным сторонником расширения открытых партнерских отношений между нашими странами, вы всегда способствуете дальнейшему упрочению дружбы армянского и белорусского народов", — отмечается в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.