Минспорта сообщило о гибели белорусского гребца-паралимпийца на тренировке перед чемпионатом мира в Австрии

Минск, 21 августа. Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич утонул в Австрии на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по академической гребле.

Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет местная полиция, сообщила 21 августа пресс-служба Минспорта.

Рышкевич — мастер спорта Республики Беларусь по академической гребле. В 2003 году он попал в автомобильную аварию "и лишь чудом остался жив". После этого перенес около 20 операций и вернулся в спорт, теперь уже паралимпийский. Неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований на тренажерах "Концепт", отмечается в некрологе.