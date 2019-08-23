Проблемные активы госбанков за год удвоились

Минск, 23 августа. Необслуживаемые (проблемные) активы государственных банков Беларуси на 1 июля составили 2,72 млрд рублей и за предыдущие 12 месяцев удвоились. Такая информация приводится в опубликованном обзоре Нацбанка об устойчивости банковского сектора.

Согласно данным регулятора, совокупный объем необслуживаемых активов банков на 1 июля составил 3,2 млрд рублей (против 1,85 млрд рублей на 1 июля 2018 год). Существенный рост необслуживаемых активов в банковском секторе произошел вследствие увеличения их в госбанках — 1,35 млрд на 1 июля 2018 года до 2,72 млрд рублей на такую же дату нынешнего года.

На 1 июля 2019 доля необслуживаемых (проблемных) активов в совокупных активах банков составила 5,8% против 3,7% на 1 июля 2018 года.

Тема проблемных долгов коммерческих банков обсуждалась на июльском расширенном заседании правления Нацбанка. Участники заседания отмечали, что отсутствие значимого улучшения финансового положения госпредприятий приводит к росту реструктуризированной задолженности, которая относится к необслуживаемым активам банков.

По сведениям БелаПАН, Национальный банк планирует впервые в истории включить в Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год пороговое значение доли необслуживаемых активов на уровне "не более 10%".

По мнению экономистов, регулятор тем самым пытается принять превентивные меры для недопущения неуправляемого роста проблемных активов в банковской системе.

"Цель Нацбанка — обеспечить не только ценовую, но и финансовую стабильность. Поэтому чтобы сохранить и то, и другое, регулятор уже сейчас принимает превентивные меры", — подчеркнула в комментарии БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Белорусские экономисты уверены, что игнорировать проблему плохих долгов нельзя.

"В среднем около половины ресурсной базы предприятий сегодня сформировано за счет заемных средств. На эти средства в том числе закупается товар, материалы, которые находятся в обороте. Если, не дай Бог, крупные банки из-за накопления проблемных долгов окажутся в кризисной ситуации, текущая деятельность многих предприятий может оказаться под большим вопросом", — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Поэтому финансовый кризис Беларуси следует всячески избегать, подчеркивают эксперты.