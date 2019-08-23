Лукашенко: Низкооплачиваемые работники — они же люди, их надо поддерживать

Минск, 23 августа. Александр Лукашенко 23 августа в ходе доклада премьер-министра Сергея Румаса напомнил ему о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников, сообщает пресс-служба президента.

"Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю — 1.128 рублей. Средняя зарплата нарастающим итогом уже 1.055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях — 80% и 40% к средней заработной плате", — сказал Румас.

"Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?" — задал вопрос глава государства.

"Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату", — ответил премьер-министр.

По его словам, ситуация в экономике Беларуси сегодня сбалансированная. "Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном. Инфляция находится в запланированных пределах", — приводит слова Румаса пресс-служба главы государства.