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Дата распечатки: 23.08.2019 22:36
 
23.08.2019 21:18 Экономика

Совмин предлагает создать в "Великом камне" швейцарский субпарк

Минск, 23 августа. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" предлагается создать швейцарский субпарк, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 23 августа на встрече с представителями деловых кругов Швейцарии.

"Александр Турчин ранее посетил Швейцарию с рабочим визитом. Приезд представителей деловых кругов этой страны в Беларусь — логическое продолжение диалога по привлечению швейцарского бизнеса", — подчеркивает пресс-служба правительства.

Накануне президент Ceres Group Holding AG, председатель совета директоров индустриального парка BUSS Германн Александер Бейелер посетил индустриальный парк. "Знаю, что вчера в "Великом камне" состоялась продуктивная встреча. Может быть, с учетом вашего опыта в этой сфере нам стоит рассмотреть и реализовать совместный проект по строительству швейцарского субпарка на территории "Великого камня", — предложил Турчин.

"Германн Александер Бейелер ответил, что для него было бы честью поучаствовать в этом проекте, — отмечается в релизе. — Площадь индустриального парка BUSS 8,5 кв. км, при этом площадь "Великого камня" составляет 112,5 кв. км. Швейцарский бизнесмен отметил, что впечатлен масштабами проекта и в целом заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью".

Планируется также развивать "взаимодействие двух стран в финансово-банковской сфере". Готовится визит белорусских специалистов в Швейцарию для встреч с представителями банков и компаний.

БелаПАН.

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