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Дата распечатки: 23.08.2019 22:36
 
23.08.2019 21:34 Политика

Румас: Аппарат Совета министров стал одним из системообразующих элементов "вертикали" госуправления

Минск, 23 августа. Аппарат Совета министров стал одним из системообразующих элементов "вертикали" госуправления. Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас 23 августа на торжественном собрании, посвященном 25-летию образования аппарата.

"В выстроенной в нашей стране "вертикали" государственного управления Аппарат Совета министров является одним из системообразующих элементов. За эти годы удалось сформировать мощное многопрофильное учреждение, которое достойно выполняет поставленные перед ним задачи", — сказал Румас, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он выразил уверенность, что профессионализм и ответственность сотрудников аппарата "способствуют результативной работе правительства, а значит, и вносят свой вклад в развитие страны".

На торжественном собрании были вручены награды бывшим руководителям аппарата и его сотрудникам.

Указ о создании Аппарата Кабинета министров был подписан 23 августа 1994 года, позже он был преобразован в Аппарат Совета министров.

БелаПАН.

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