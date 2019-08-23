Румас: Аппарат Совета министров стал одним из системообразующих элементов "вертикали" госуправления

Минск, 23 августа. Аппарат Совета министров стал одним из системообразующих элементов "вертикали" госуправления. Такое мнение высказал премьер-министр Сергей Румас 23 августа на торжественном собрании, посвященном 25-летию образования аппарата.

"В выстроенной в нашей стране "вертикали" государственного управления Аппарат Совета министров является одним из системообразующих элементов. За эти годы удалось сформировать мощное многопрофильное учреждение, которое достойно выполняет поставленные перед ним задачи", — сказал Румас, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он выразил уверенность, что профессионализм и ответственность сотрудников аппарата "способствуют результативной работе правительства, а значит, и вносят свой вклад в развитие страны".

На торжественном собрании были вручены награды бывшим руководителям аппарата и его сотрудникам.

Указ о создании Аппарата Кабинета министров был подписан 23 августа 1994 года, позже он был преобразован в Аппарат Совета министров.