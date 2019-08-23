Посол Казахстана: Нам нужно с помощью Беларуси построить тракторный завод

Минск, 23 августа. Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере машиностроения. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя премьер-министра Беларуси, сопредседателя межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Турчина с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым в связи с завершением его дипломатической миссии.

Заседание комиссии планируется в начале октября. Турчин и Ертысбаев обсудили подготовку к заседанию, работу белорусских компаний на рынке Казахстана, сообщила пресс-служба правительства. Турчин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером Беларуси и в сфере торгово-экономического сотрудничества достигнуты значительные результаты.

Посол отметил, что в регионе Центральной Азии не хватает тракторных заводов. "Нам нужно с помощью Беларуси реанимировать это направление, построить тракторный завод. Это мощный технологический проект. Ваш человеческий капитал, производственный опыт имеют большое значение. Кроме того, почти в каждом регионе Казахстана нужны "МАЗы", белорусская автотехника и прочее. Может быть, нужно разработать какие-то лизинговые проекты. Поле для деятельности широкое", — заявил дипломат.

По словам Ертысбаева, обсуждение вопросов развития сотрудничества имеет особое значение в связи с ожидаемым визитом Александра Лукашенко в Казахстан, во время которого планируется подписание пакета документов.

Как отмечает пресс-служба Совмина, договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и Казахстана включает более 65 межгосударственных, межправительственных и ведомственных международных договоров. Основополагающим документом является Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Беларусь предоставляет национальный режим в отношении товаров из Казахстана в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров страны. В 2018 году товарооборот Беларуси и Казахстана составил 896,1 млн долларов США (рост на 30% по сравнению с 2017-м), в том числе белорусский экспорт — 783,7 млн долларов (+32,3%).