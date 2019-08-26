Известный белорусский художник и дизайнер Олег Устинович скончался на 54-м году жизни

Минск, 26 августа. Ушел из жизни известный белорусский художник и дизайнер Олег Устинович, сообщили его друзья в "Фейсбуке". Ему было 53 года.

Олег Устинович — неоднократный победитель и лауреат международных биеннале графического дизайна и фестивалей рекламы в жанре плаката и фирменного стиля.

Родился в 1966 году. В 1977—1984 годах получил профильное среднее образование: окончил Республиканскую школу по музыке и изоискусству им. Ахремчика, художественное отделение.

В 1988—1991 годах работал проектировщиком в мастерских Художественного фонда РСФСР в Хабаровске.

В 1986—1987 годах учился в Минском институте культуры.

В 1991—1996-м получил профильное высшее образование: окончил факультет дизайна Белорусской государственной академии искусств.

В 1997—2005 годах — арт-директор РА "Белая Карона", одного из ведущих РА full service (топ-5) Беларуси.

В 2000 году — педагог Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка на кафедре прикладного искусства.

В 2005—2010 годах работал в Москве в области рекламы и дизайна.

В 2010 году вернулся в Минск, был свободным художником, дизайнером.

Увлекался восточной культурой, каллиграфией.

Член Белорусского союза дизайнеров, живописец, керамист. Участник многочисленных художественных проектов и выставок. Работал в жюри нескольких международных фестивалей рекламы.