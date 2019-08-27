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Дата распечатки: 27.08.2019 19:50
 
27.08.2019 18:14 Видео, Общество

В Минске состоялась конференция "Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси"

В Минске 27 августа состоялась конференция "Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси".

Мероприятие проводилось в целях всестороннего рассмотрения международных тенденций в вопросе о применении смертной казни и отношения к этой теме общественности. В конференции приняли участие белорусские парламентарии, представители Секретариата Совета Европы, государственных органов и организаций, члены гражданского общества и эксперты.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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