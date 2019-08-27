В Минске состоялась конференция "Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси"

В Минске 27 августа состоялась конференция "Общественное мнение и смертная казнь в Беларуси".

Мероприятие проводилось в целях всестороннего рассмотрения международных тенденций в вопросе о применении смертной казни и отношения к этой теме общественности. В конференции приняли участие белорусские парламентарии, представители Секретариата Совета Европы, государственных органов и организаций, члены гражданского общества и эксперты.