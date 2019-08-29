В Беларуси с визитом находится советник президента США Джон Болтон
28 августа Болтон в своем твиттер-аккаунте написал: "Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей".
Приезд Болтона станет первым визитом представителя США в Беларусь на высшем уровне с начала XXI века. До него из числа американских чиновников высокого ранга Беларусь в нынешнем веке посещали помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год).
Комментируя ранее визит Болтона в Минск, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Майкл Карпентер заявил, что политика относиться к Беларуси "как к черной дыре и игнорировать ее" потерпела неудачу. "Это не привело к продвижению вперед в области прав человека", — добавил он.
Кремль расценивает визит Болтона в Беларусь как внутреннее дело Минска, заявил 28 августа журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заметил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится, "это — визит на рабочем уровне".
Комментируя информацию о том, что Беларусь рассматривает возможность закупать американскую нефть, Песков заявил, что это — "вопрос экономической целесообразности". В то же время представитель Кремля напомнил, что партнерство России и Беларуси продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.