Болтон: США интересуют в Беларуси вопросы прав человека и нераспространения оружия

Минск, 29 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время переговоров с Александром Лукашенко 29 августа в Минске конкретизировал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита, — это права человека и нераспространение оружия.

"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам — региональной безопасности, двустороннего сотрудничества. Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык", — цитирует Болтона пресс-служба Лукашенко.



Советник Дональда Трампа также отметил "значительные изменения", которые произошли в отношениях между Беларусью и США. "История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", — сказал Болтон.

Как сообщалось ранее, перед началом встречи Лукашенко предложил "обсудить откровенно, даже по-дружески" все вопросы белорусско-американских отношений. "Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", — заявил он.

По сообщению посольства США, прибыв сегодня днем в Минск, Болтон сразу же посетил мемориал "Яма", который установлен в память о жертвах Минского гетто, казненных 2 марта 1942 года.

На сегодняшнем брифинге в МИД пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз сообщил, что советник президента США планирует провести переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Приезд Болтона стал первым визитом представителя США в Беларусь на высшем уровне с начала XXI века. До него из числа американских чиновников высокого ранга Беларусь в нынешнем веке посещали помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год).

Комментируя ранее визит Болтона в Минск, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Майкл Карпентер заявил, что политика относиться к Беларуси "как к черной дыре и игнорировать ее" потерпела неудачу. "Это не привело к продвижению вперед в области прав человека", — добавил он.

Кремль расценивает визит Болтона в Беларусь как внутреннее дело Минска, заявил 28 августа журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится, "это — визит на рабочем уровне".