Офис Зеленского опроверг информацию о завершении процесса обмена пленными между Украиной и Россией

Минск, 30 августа. Офис украинского президента около часа назад опроверг информацию о завершении процесса обмена пленными между Украиной и Россией.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", — говорится в заявлении офиса Владимира Зеленского.

Ночью 30 августа сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова сообщила в "Фейсбуке", что Россия и Украина обменялись заключенными и что украинцы Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб и 24 моряка, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе, "летят домой". Эту информацию распространили многие СМИ.

Павел Гриб, которого должны освободить в результате обмена, был похищен два года назад в Беларуси. 22 марта 2019 года в Ростове-на-Дону суд приговорил Гриба к шести годам лишения свободы за "содействие терроризму". По версии обвинения, в 2017 году Гриб через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, после чего бежать из страны.

Об исчезновении на территории Беларуси Павла Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его информации, 24 августа сын отправился в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в соцсетях. Девушка якобы должна была приехать на встречу из России. Молодой человек планировал вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на его поиски в Гомель, где выяснил, что сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

Ершова позже призналась журналистам, что встреча была инициирована ФСБ.

В сентябре 2017 года представитель украинского МИД сообщил, что Гриб находится в СИЗО Краснодара. По информации украинского министерства, белорусская сторона не отреагировала на отправленную Киевом ноту с просьбой объяснить исчезновение на территории Беларуси украинского гражданина.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польской газете "Речпосполита" заявил, что задержание Гриба в Гомеле свидетельствует о том, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси потенциально опасно. Это заявление вызвало критику в МИД Беларуси. "Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе в отношении самого близкого своего соседа — Беларуси, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Буквально вчера они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда оккупировать Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов".

В январе этого года Европейский союз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных граждан Украины. "20-летний инвалид Павел Гриб, гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 года в Беларуси и задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений, — отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич. — Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. У украинских врачей должна быть возможность видеться с ним, пока он остается под стражей, как того требует недавнее решение Европейского суда по правам человека".