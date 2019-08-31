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Дата распечатки: 31.08.2019 10:55
 
31.08.2019 10:14 Общество, Культура

Лукашенко: Великая миссия Дня письменности — объединять всех белорусов мира

Минск, 31 августа. Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности, который в нынешнем году проходит в Слониме (Гродненская область), сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что это один из древнейших городов Беларуси, который за свою многовековую историю неоднократно героически преодолевал суровые испытания. "Он сохранил исторические корни и сейчас гармонично сочетает в облике прошлое и настоящее", — указал глава государства.

"Великая миссия Дня письменности — объединять всех белорусов мира, передавать новым поколениям литературные и художественные сокровища нашего народа, любовь к родному языку, воспитывать бережливое отношение к памятникам древности, содействовать укреплению чувства гордости за Родину", — говорится в приветствии.

Как отметил глава государства, этот праздник занимает почетное место среди важнейших событий культурной жизни страны и является хорошим поводом еще раз обратиться к исконным национальным традициям и осмыслить их место в современности.

 

БелаПАН.

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