В присутствии Лукашенко хоккейное "Динамо" проиграло стартовый матч чемпионата КХЛ

Минск, 2 сентября. Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге минское "Динамо" начало 2 сентября с домашнего поражения от нижнекамского "Нефтехимика" со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

Шайбы забросили: 0:1 — Павел Порядин (6.34, ассистенты Степан Захарчук, Мэтт Уайт), 1:1 — Тему Пулккинен (24.57, в большинстве, Дрю Шор), 1:2 — Степан Захарчук (34.28, в большинстве, Дамир Шарипзянов, Тимур Хафизов), 2:2 — Марк-Андре Граньяни (36.27, в большинстве, Дрю Шор), 2:3 — Александр Брынцев (48.36, Александр Авцин, Павел Куликов), 2:4 — Денис Казионов (59.28, в пустые ворота, Павел Куликов, Степан Захарчук).

Штрафное время — 8:10, броски по воротам — 47:49 (в створ — 27:27).

Таким образом, "Динамо" пятый сезон подряд начало с поражения. В чемпионате-2015/16 команда проиграла три стартовых матча, 16/17 — один, 17/18 — шесть, 18/19 — четыре.

На матче присутствовал Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. После провального предыдущего сезона официальный лидер пригрозил команде тюрьмой, если и следующий сезон окажется таким же.

В середине июня "Динамо" вновь возглавил канадец Крэйг Вудкрофт, который уже работал с командой в сезоне-16/17 и вывел ее в плей-офф. Комментируя возвращение североамериканца, пресс-служба клуба отмечала, что "под руководством Вудкрофта "Динамо" добилось лучшего в истории клуба результата в регулярном чемпионате КХЛ — "зубры" набрали 105 очков и стали пятыми в Западной конференции!"

"Динамо" начинает с новой точки отсчета, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом", — заявил, обосновывая назначение, генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

Следующие три матча белорусская команда проведет на выезде (4 сентября с московским "Динамо", 6-го — с "Сочи", 8-го — с московским "Спартаком"), а затем проведет четыре игры дома (12 сентября с новосибирской "Сибирью", 15-го — с магнитогорским "Металлургом", 18-го — с хабаровским "Амуром", 21-го — с "Йокеритом" из Хельсинки).