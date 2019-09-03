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Дата распечатки: 03.09.2019 13:37
 
03.09.2019 11:53 Фото

Международная конференция "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий"

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3 сентября в Минске открылась международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

На снимках:
3, 5 — Александр Лукашенко;
10 — председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович;
11 — посол Украины Игорь Кизим;
12 — посол Израиля Алон Шогам;
13 — министр внутренних дел Юрий Караев;
14 — председатель КГБ Валерий Вакульчик;
15 — государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась;
16 — председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко;
17 — заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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