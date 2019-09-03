Лукашенко: Пришло время всем странам объединиться в системной борьбе с терроризмом

Минск, 3 сентября. Терроризм стал одной из самых мощных и ощутимых угроз глобальной безопасности, заявил Александр Лукашенко 3 сентября в Минске, выступая на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом.

"Наша сегодняшняя конференция посвящена инновационным методам борьбы с терроризмом, — сказал он. — Эта тема чрезвычайна важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось. Терроризм не знает границ — ни государственных, ни моральных. Его жертвы — обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы — жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса".

По словам Лукашенко, терроризм является "беспрецедентным вызовом в современном обществе, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам — если они этого захотят, — каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они не обладали".

"Пришло время всем странам мира объединить усилия в системной борьбе с террористами и их пособниками, начать широкий международный диалог. Необходимость совместной координации усилий очевидна для всех. Безусловно, главенствующая роль в этой миссии принадлежит нашей основной международной организации — ООН", — заявил Лукашенко.

При этом, отметил он, масштаб террористической активности "требует выйти за рамки одной организации". "Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, Евросоюза, ОДКБ, СНГ, ШОС и других организаций — единственно верный способ противостоять данной угрозе", — сказал официальный лидер.