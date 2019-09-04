Лукашенко: Зависимость от России, пусть и братской, очень большая

Минск, 4 сентября. Вопрос окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству с Россией в рамках переговорного процесса и выработки программы действий остается актуальным, заявил Александр Лукашенко 4 сентября на совещании по актуальным вопросам развития экономики.

"В связи с тем, что идет подготовка к принятию прогнозных показателей на будущий год, то есть плана нашего развития, прежде всего в экономике мы договорились, что встретимся и поговорим о проблемах экономики в будущем. Никто не скрывает того, что Россия — это основной рынок реализации нашей продукции. К сожалению, мы диверсифицируемся, но медленно", — сказал Лукашенко. Фрагмент совещания показал в новостном выпуске телеканал СТВ.



"Основная наша задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Зависимость очень большая, пусть даже и от братской страны. В связи с этим понятно, что и зависимость нашей страны от поставок углеводородного сырья из России очень велика. Мы с учетом основных рынков реализации поставок сырья в Беларусь всегда это учитываем", — отметил Лукашенко.

"Поэтому вопрос сотрудничества с Россией и окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству в рамках переговорного процесса и выработки программы действия остается актуальным. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться", — дополнил белорусский руководитель.

"Всем понятно, что последние месяцы, четвертый квартал любого года — это выработка планов развития страны на будущее. Прежде всего планирование на будущий год, производства да и вообще всей нашей жизни. Я не единожды говорил, что этот и следующий — это годы особые, парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует", — сказал Лукашенко.

Он вновь обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции. "Это главнейшая основная задача — диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно", — констатировал белорусский руководитель.

Лукашенко сказал, что, несмотря на то, что сейчас он в основном следит за ситуацией в сельском хозяйстве, тем не менее не упускает из вида и другие сектора экономики. "Выполнение планов по всем направлениям — главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина Беларуси", — подчеркнул глава государства.

Обновленная программа действий по реализации союзного договора может быть парафирована премьер-министрами Беларуси и России в сентябре, сообщил глава белорусского правительства Сергей Румас 23 августа по итогам встречи с Лукашенко. Проект обновленной программы насчитывает 66 пунктов. Практически все они согласованы. В основе концепции — принцип "две страны — один рынок". Глава правительства пояснил, почему важно парафирование документа: согласно этой программе действий, к 1 ноября в основном госорганы должны разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики.

"В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ. Я понимаю, что это, наверное, происходит отчасти и потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положений этой программы. Но, я думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов, там, суверенитета и других", — заверил Румас.