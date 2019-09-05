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Дата распечатки: 05.09.2019 12:49
 
05.09.2019 10:26 Фото

Группа Renault открыла в Минске двухбрендовый автоцентр

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3 сентября в Минске, на улице Каменногорской, 11, открылся новый дилерский центр брендов Renault и Lada.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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