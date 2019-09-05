05.09.2019 10:26 Фото
Группа Renault открыла в Минске двухбрендовый автоцентр
3 сентября в Минске, на улице Каменногорской, 11, открылся новый дилерский центр брендов Renault и Lada.
3 сентября в Минске, на улице Каменногорской, 11, открылся новый дилерский центр брендов Renault и Lada.
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