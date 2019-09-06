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Дата распечатки: 06.09.2019 04:03
 
06.09.2019 02:49 Спорт

Азаренко вышла в финал US Open в парном разряде

Минск, 6 сентября. Виктория Азаренко (26-е место в парном рейтинге) и австралийка Эшли Барти (9; вторая ракетка мира в одиночном разряде) вышли в финал соревнований женских дуэтов на открытом чемпионате США по теннису — заключительном в сезоне турнире "Большого шлема".

В ночь на 6 сентября Азаренко и Барти, имеющие восьмой номер "посева", со счетом 6:0, 6:1 за 56 минут выиграли у еще одной представительницы Беларуси Александры Саснович (113) и Виктории Кузмовой из Словакии (52).

В решающем матче белорусско-австралийская пара встретится с победительницами полуфинала Арина Соболенко (Беларусь, 15) / Элизе Мертенс (Бельгия, 7) — Кэролайн Доулхайд (США, 114) / Ваня Кинг (США, 198). Соболенко и Мертенс "посеяны" под четвертым номером.

До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко в парном разряде US Open был выход во второй круг (2009, 2018), Соболенко — в третий (2018). Саснович участвовала в прошлогоднем турнире и проиграла в первом раунде.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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