Золотовалютные резервы Беларуси достигли почти 8,9 млрд долларов

Минск, 6 сентября. Золотовалютные резервы на 1 сентября, по данным Нацбанка, составили 8.891 млн долларов США, установив новый исторический рекорд.

Предыдущий раз на исторический максимум резервы вышли 1 августа, составив 8,6 млрд долларов.

"За август 2019 года золотовалютные резервы выросли на 263,1 млн долларов США (на 3%) после роста в июле 2019 года на 337,2 млн долларов США (на 4,1%)", — сообщает Нацбанк.

При этом в августе 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 550 млн долларов.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали несколько факторов: покупка иностранной валюты Нацбанком на внутреннем рынке; поступление средств от продажи валютных гособлигаций; увеличение стоимости монетарного золота; поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Официальная цель Нацбанка на 2019 год — обеспечить резервы на уровне не менее 7,1 млрд долларов. По сведениям БелаПАН, в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год содержится цель обеспечить уровень резервов к концу будущего года не менее 7,2 млрд долларов.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в августе отметил, отвечая на вопросы БелаПАН, что регулятор придерживается осторожных оценок будущей динамики резервов. "Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формируют львиную долю мирового ВВП", — сказал он.

Каллаур сообщил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности. "Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта", — уточнил председатель правления Нацбанка.