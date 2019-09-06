Лукашенко: Россия стремится нормализовать отношения с США, а почему мы не должны этого делать?

Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко 6 сентября в Бресте прокомментировал различные домыслы по поводу приезда в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он отметил, что и Россия стремится установить нормальные отношения с США. "А почему мы не должны этого делать? И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику, — заявил Лукашенко. — По большому счету меня ведь руководство России в этом не упрекает. Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там "бомбить" со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто", — сказал белорусский руководитель.

"Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар — чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная", — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства в очередной раз подтвердил курс на многовекторность в развитии сотрудничества страны с зарубежными партнерами. "Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", — отметил глава государства.

По его словам, естественно, что за этот клочок земли сегодня порой идет незримая борьба. "Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый - он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", — подчеркнул белорусский руководитель.

Лукашенко отметил транзитное значение Беларуси и тот факт, что для России она, можно сказать, единственная добрососедская страна, через которую осуществляются контакты со странами Запада. Кроме того, Беларусь находится на торговом пути между Китаем и Западной Европой.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.

31 августа Болтон встретился с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем в Варшаве. Во встрече также участвовали главы советов безопасности Польши и Украины. Общаясь с журналистами 3 сентября в Минске, Станислав Зась призывал "не искать скрытых смыслов" во встрече в Варшаве, где, по его словам, обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также урегулирование ситуации на Донбассе.

Накануне визита Болтона в Минск пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль расценивает визит Болтона в Беларусь как внутреннее дело Минска. Он заметил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится, "это — визит на рабочем уровне". Комментируя информацию о том, что Беларусь рассматривает возможность закупать американскую нефть, Песков заявил, что это — "вопрос экономической целесообразности". В то же время представитель Кремля напомнил, что партнерство России и Беларуси продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.



