Азаренко и Соболенко сыграют друг против друга в финале US Open

Минск, 7 сентября. При отсутствии форс-мажорных обстоятельств титул победительницы открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде достанется белорусской теннисистке — Виктории Азаренко (26-е место в парном рейтинге) или Арине Соболенко (15).

5 сентября в полуфинале "посеянные" под восьмым номером Азаренко и австралийка Эшли Барти (9; вторая ракетка мира в одиночном разряде) за 56 минут выиграли у еще одной представительницы Беларуси Александры Саснович (113) и Виктории Кузмовой из Словакии (52) — 6:0, 6:1.

На следующий день Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс (7), имеющие четвертый номер "посева", взяли верх над представительницами хозяев турнира — Кэролайн Доулхайд (114) и Ваней Кинг (198) — 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Азаренко взяла в карьере восемь титулов в паре, в том числе два в нынешнем сезоне (в Aкапулько с китаянкой Сайсай Чжэн и в Риме с Барти), Соболенко — два (в 2019 году в Индиан-Уэллсе и Майами с Мертенс).

До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко в парном разряде US Open был выход во второй круг (2009, 2018), Соболенко — в третий (2018). Саснович участвовала в прошлогоднем турнире и проиграла в первом раунде.

Соболенко и Азаренко уже встречались на нынешнем US Open — в первом круге одиночного разряда. Сильнее была Соболенко — 3:6, 6:3, 6:4.