После трех поражений на старте чемпионата КХЛ минское "Динамо" заработало первые два очка

Минск, 8 сентября. После трех стартовых поражений минское "Динамо" одержало первую победу в Континентальной хоккейной лиге. 8 сентября команда Крэйга Вудкрофта выиграла в Москве у "Спартака" — 5:4, ведя 2:0 и уступая 2:4 (по периодам — 2:3, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили: 1:0 — Александр Павлович (7.14), 2:0 — Тему Пулккинен (8.03, ассистенты — Игорь Мартынов, Кирилл Готовец), 2:1 — Яков Рылов (9.06, Мартиньш Карсумс), 2:2 — Патрик Херсли (12.07, в большинстве, Илья Зубов, Робин Ганзл), 2:3 — Михаил Юньков (17.23, Вячеслав Лещенко), 2:4 — Мартиньш Карсумс (23.30), 3:4 — Андрей Костицын (24.31, Франсис Паре, Кирилл Готовец), 4:4 — Стефан Эллиотт (30.59, Артем Демков), 5:4 — Михаил Стефанович (57.45, в большинстве, Стефан Эллиотт, Франсис Паре).

Броски — 53:51 в пользу "Динамо" (в створ — 28:29), штрафное время: 2—6.

После 4 игр белорусская команда с 2 очками занимает 10-е место среди 12 команд Западной конференции (разница шайб 13-16).

На старте сезона-2018/19 "Динамо" потерпело четыре поражения подряд, сезона-2017/18 — шесть. В нынешнем чемпионате оно проиграло нижнекамскому "Нефтехимику" (2 сентября 2:4 дома в присутствии Александра Лукашенко), московскому "Динамо" (4 сентября 2:3 на выезде) и "Сочи" (6 сентября 4:5 на выезде).

Теперь белорусский клуб проведет четыре игры дома (12 сентября с новосибирской "Сибирью", 15-го — с магнитогорским "Металлургом", 18-го — с хабаровским "Амуром", 21-го — с "Йокеритом" из Хельсинки).

После провального предыдущего сезона Лукашенко пригрозил команде тюрьмой, если и следующий окажется таким же.