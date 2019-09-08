Соболенко выиграла у Азаренко финал парного разряда US Open

Минск, 8 сентября. Арина Соболенко (15-е место в парном рейтинге) и Элизе Мертенс (7) выиграли открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.

8 сентября в финальном матче "посеянный" под четвертым номером белорусско-бельгийский дуэт победил белорусско-австралийскую пару Виктория Азаренко (26) / Эшли Барти (9) — 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Проигравшие имели восьмой номер "посева".

21-летняя Соболенко впервые взяла титул на турнире "Большого шлема". На пути к финалу она и Мертенс победили пять дуэтов: Анна Блинкова (Россия, 66) / Яфань Ван (Китай, 76) — 6:3, 6:4; Каролина Мухова (Чехия, 1183) / Жиль Тайхманн (Швейцария, 460) — 7:6 (7:1), 6:3; Виктория Голубич (Швейцария, 251) / Сара Соррибес Тормо (Испания, 69) — 6:3, 7:5; Цзинцзин Дуань (Китай, 25) / Сайсай Чжэн (Китай, 28) — 6:4, 6:3; Кэролайн Доулхайд (США, 114) / Ваня Кинг (США, 198) — 4:6, 6:3, 6:4.

Соболенко и Азаренко уже встречались на этом US Open — в первом круге одиночного разряда. Сильнее также была Соболенко — 3:6, 6:3, 6:4.

Азаренко и Барти в полуфинале выиграли у еще одной представительницы Беларуси Александры Саснович (113) и Виктории Кузмовой из Словакии (52) — 6:0, 6:1.