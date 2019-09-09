09.09.2019 10:23 Фото
Фестиваль Lidbeer-2019
Несколько десятков тысяч человек собрал 7 сентября в Лиде (Гродненская область) масштабный фестиваль Lidbeer, который организует пивоваренная компания "Лидское пиво".
Несколько десятков тысяч человек собрал 7 сентября в Лиде (Гродненская область) масштабный фестиваль Lidbeer, который организует пивоваренная компания "Лидское пиво".
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