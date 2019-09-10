Белорусская футбольная сборная проиграла Уэльсу в товарищеском матче

Минск, 10 сентября. Белорусская футбольная сборная, согласно календарю пропускавшая очередной тур квалификации чемпионата Европы-2020, 9 сентября провела в Кардиффе товарищеский матч с командой Уэльса и проиграла — 0:1 (гол: Джеймс, 17).

Состав гостей: Плотников, Золотов, Волков, Политевич (капитан), Поляков, Яблонский (Маевский, 46), Бага (Драгун, 70), Ковалев (Эбонг, 46), Бахар (Климович, 85), Скавыш (Печенин, 76), Сигневич (Стасевич, 70). В запасе: Гутор, Климович, Матвейчик, Наумов, Павловец. Предупреждение получил Золотов (57).

"Хорошая игра с хорошей командой. Все задачи, которые мы ставили перед игрой, выполнили. Основная задача — посмотреть молодежь, ближайший резерв. А вообще игра получилась хорошая для нас", — заявил после матча главный тренер белорусской сборной Михаил Мархель, которого цитирует пресс-служба Белорусской федерации футбола.

В рейтинге ФИФА Уэльс занимает 24-е место, Беларусь — 84-е.

9 сентября в группе С отборочного турнира Евро-2020 Германия выиграла на выезде у Северной Ирландии — 2:0 (Хальстенберг, 48, Гнабри, 90+3) и возглавила таблицу. Эстонцы, которых 6 сентября белорусская сборная победила 2:1, пропустили четыре безответных мяча от голландцев (Бабель, 17, 47, Депай, 76, Вейналдум, 87).

Положение команд: Германия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6), Северная Ирландия — 12 (5; 7-4), Голландия — 9 (4; 14-5), Беларусь — 3 (5; 3-10), Эстония — 0 (5; 2-18).

В следующем туре 10 октября встречаются: Беларусь — Эстония, Голландия — Северная Ирландия.