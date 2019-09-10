Беларусь попала в десятку стран с самой жесткой цензурой

Минск, 10 сентября. Беларусь заняла 9-е место в списке стран с самой жесткой цензурой, говорится в специальном докладе международной правозащитной организации "Комитет защиты журналистов".

Помимо Беларуси в этот список включены Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея и Куба.

В документе отмечается, что белорусские власти "практически полностью контролируют СМИ, несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям".

"Государство систематически оказывает давление на влиятельные средства массовой информации и частных лиц, часто публично, арестовывая журналистов, совершая рейды на редакции и инициируя уголовные расследования [в отношении] тех, кто освещает события, — сказано в докладе. — В последние годы правительство заблокировало независимые новостные сайты, в том числе "Хартию-97", основанную журналисткой Натальей Радиной, которая сейчас находится в изгнании. Поскольку правительство ограничивает независимые информационные агентства, все больше белорусов полагаются на социальные сети".

"В рамках недавних законодательных мер по ужесточению контроля над цифровыми СМИ правительство в 2018 году одобрило законопроект о "фейковых" новостях и приняло поправки к закону о СМИ, которые ужесточили контроль над новостными сайтами и социальными сетями", — обратили внимание авторы документа.

В докладе дана ссылка на отчет о свободе прессы неправительственной организации Freedom House, согласно которому "правительство имеет полномочия осуществлять надзор за интернет-провайдерами, устанавливать стандарты информационной безопасности, проводить цифровое наблюдение за гражданами и управлять доменами верхнего уровня в Беларуси".

Наихудшим проявлением давления на СМИ в отчете Комитета защиты журналистов названо то, что в марте 2019 года главный редактор сетевого издания tut.by Марина Золотова была признана виновной по "делу БелТА" и оштрафована на 7.650 рублей (3.600 долларов).

Уголовное дело в отношении Золотовой и других сотрудников негосударственных СМИ было возбуждено летом 2018 года. Поводом стало обращение гендиректора БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы из-за сбоев, которые якобы имели место при осуществлении доступов к платной подписке.