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Дата распечатки: 10.09.2019 17:41
 
10.09.2019 17:32 Спорт

Захаров не будет совмещать посты в хоккейной сборной и "Юности"

Минск, 10 сентября. Новый главный тренер хоккейной сборной Михаил Захаров не будет параллельно возглавлять минскую "Юность".

"Федерация хоккея Беларуси подпишет с Михаилом Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе", — сообщила 10 сентября пресс-служба ФХБ.

Новый главный тренер столичной команды будет объявлен 11 сентября. Основным кандидатом на эту должность является Александр Макрицкий.

"Михаил Михайлович внес огромный вклад в развитие клуба, все победы "Юности" связаны с его именем, — заявил и.о. директора клуба Алексей Торбин. — Однако сейчас мы оказались в ситуации, когда необходимо было принять такое решение во благо национальной сборной, чтобы сохранить объективность и беспристрастность. Клуб, Федерация хоккея и Михаил Михайлович достигли такой договоренности".

С 1998 года Захаров был практически бессменным главным тренером "Юности". Исключением стал сезон-1999/2000, когда он работал с ХК "Минск". Под руководством Захарова "Юность" восемь раз завоевывала звание чемпиона Беларуси, шесть раз — Кубок Беларуси (Кубка Салея), три раза — Континентальный кубок.

Как главный тренер сборной Захаров запомнился провалом в квалификационном турнире Олимпиады 2006 года.

Ближайший сбор национальной команды состоится в ноябре. С 7 по 10 ноября она примет участие в "Турнире четырех наций" в Латвии. Там помимо хозяев выступят французы и словенцы.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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