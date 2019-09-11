Подросток, обвиненный в двойном убийстве в столбцовской школе, приговорен к 13 годам лишения свободы (обновлено)

Минск, 11 сентября. Подросток, обвиненный в двойном убийстве в школе в Столбцах, приговорен к 13 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Такое решение вынес 11 сентября Минский областной суд, сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова на своей странице в "Фейсбуке".

Обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве двух лиц из хулиганских побуждений (пп. 1, 13 ч. 2 ст. 139 УК), покушении на умышленное убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга (ч. 1 ст. 14 и пп. 1, 10 ч. 2 ст. 139 УК), а также в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК).



Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Заседания суда прошли в закрытом режиме по причине возраста обвиняемого. Как пояснила Ляскова, в соответствии с ч. 2 ст. 23 УПК по делам "о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в интересах обеспечения охраны охраняемой законом тайны допускается разбирательство уголовного дела в закрытом судебном заседании".

По данным следствия, 11 февраля 2019 года ученик 10-го класса, житель Столбцов (Минская область) 2003 года рождения, ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, которые скончались на месте происшествия. Подросток скрылся с места преступления, но вскоре был задержан и взят под стражу.

"Обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину, — сообщала по итогам расследования пресс-служба Следственного комитета. — В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия".

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.



Сообщалось также, что вину подросток признал частично.