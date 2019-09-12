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Дата распечатки: 12.09.2019 12:18
 
12.09.2019 11:09 Экономика, Политика

Танзанийский банк сельскохозяйственного развития намерен установить партнерские связи с Банком развития Беларуси

Минск, 12 сентября. Танзанийский банк сельскохозяйственного развития намерен установить партнерские связи с Банком развития Беларуси. Этот и другие вопросы обсуждались 12 сентября в Минске на встрече замминистра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Танзании в России и Беларуси по совместительству Симоном Марком Мумви по случаю вручения им копий верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, "собеседники обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-танзанийского сотрудничества в различных областях". Дапкюнас заявил о "важности скорейшего налаживания практики политических консультаций между МИД двух стран на основании соответствующего соглашения", и подготовки контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств".

Заместитель министра также отметил "необходимость балансирования структуры двусторонней торговли за счет увеличения закупки востребованных в экономике Танзании белорусских машин и техники, прежде всего для нужд горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства".

"В этой связи собеседники приветствовали намерение Танзанийского банка сельскохозяйственного развития установить партнерские связи с Банком развития Республики Беларусь", — сообщает пресс-служба МИД.

БелаПАН.

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