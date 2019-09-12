Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства ЕС в Беларуси

Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко 12 сентября принял верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси.

Как сообщила пресс-служба президента, верительные грамоты вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и ЕС.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь, откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут — душевные, открытые, толерантные", — цитирует Лукашенко пресс-служба.