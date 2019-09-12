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Дата распечатки: 12.09.2019 12:19
 
12.09.2019 11:15 Политика

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства ЕС в Беларуси

Минск, 12 сентября. Александр Лукашенко 12 сентября принял верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси.

Как сообщила пресс-служба президента, верительные грамоты вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и ЕС.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь, откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут — душевные, открытые, толерантные", — цитирует Лукашенко пресс-служба.

БелаПАН.

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