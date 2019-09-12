Лукашенко: Выборы в Беларуси пройдут в строгом соответствии с мировыми стандартами

Минск, 12 сентября. Принимая 12 сентября верительные грамоты у 13 иностранных дипломатов, Александр Лукашенко заверил их в том, что парламентские выборы пройдут в соответствии с мировыми стандартами.

По сообщению пресс-службы президента, верительные грамоты Лукашенко вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии и Эфиопии, а также глава представительства ЕС.



"Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране — предстоящими парламентскими выборами. И вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов", — сказал Лукашенко.



Запад, по его словам, всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях. Однако, добавил глава государства, даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело". "Убежден, что, какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

По словам Лукашенко, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", — сказал глава государства.